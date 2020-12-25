Мурманская область – лидер по привлечению инвестиций в Арктической зоне Российской Федерации

Об этом объявил заместитель председателя правительства Юрий Трутнев во время заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Во встрече принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Юрий Трутнев отметил, что создание системы преференций позволило инвесторам принять и ускорить решения по таким проектам, как освоение месторождения платиноидов «Федорова тундра» в Мурманской области с объёмом инвестиций 82 млрд рублей, модернизация Ковдорского ГОКа – объём инвестиций 20 млрд рублей, строительство нового терминала навалочных грузов в порту Мурманск – почти 13,5 млрд рублей, а также горнолыжный комплекс-порт Лиинахамари с объёмом инвестиций 12,5 млрд. На долю нашего региона приходится 39% инвестиций в Арктической зоне.