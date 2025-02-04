Мурманская область — лидер по созданию модельных библиотек в Северо-Западном федеральном округе и на втором месте по России

В нашем регионе обновлено 27 муниципальных библиотек, в том числе 9 центральных и 18 малых.

В 2024 году регион подал 7 заявок на федеральные субсидии на создание модельных библиотек. Шесть из них получили поддержку и будут обновлены в этом году. Среди них: Центральная детская библиотека в Никеле, городская библиотека №2 в Кандалакше, Междуреченская сельская библиотека, Городская детская библиотека в Кировске, Литературный музей имени Блинова и Североморская городская библиотека.

Учреждения, обновленные по модельному стандарту, не только сохраняют традиционные формы работы, но и становятся площадками для творчества, образования, обмена идеями и поиска единомышленников.