Мурманская область активно развивает «зелёную» промышленность

Забота об экологии и «зелёная» экономика уже стали мировыми трендами, так как с каждым годом воздействие человека на окружающую среду принимает всё более глобальные масштабы. Стратегии развития в ЭКО-направлении и многое другое обсуждали на Российском экологическом форуме, участником которого стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить сортировку всего бытового мусора в стране в течение десяти лет. Об этом говорится в подписанном главой государства указе о национальных целях развития до 2030 года. В настоящее время Мурманская область входит в число регионов-лидеров в реализации реформы по обращению с отходами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы сейчас через обработку пропускаем 50% отходов, то есть 50% отходов сортируется, а долю того, что захоранивается, снизили до 73%. Это превышение почти в два раза тех целевых показателей, которые мы фиксировали, о которых мы договаривались с федеральным правительством».

Широкими шагами Заполярье движется к развитию «зелёной» энергетики. Глава региона во время выступления на Российском экологическом форуме отметил значительное снижение использования мазута - источником энергии становится мусоросжигание, которое позволяет частично отказаться от вредного нефтяного продукта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы уже тепло от мусоросжигания отправляем в Мурманск, сокращаем долю мазута. Для нашей области – это очень дорогая, страшная и экологически плохая боль».

Идёт активная модернизация пагубно влияющих на природу производств. За последние два года в регионе закрыли два наиболее вредных металлургических цеха, что на 82 процента сократило выбросы диоксида серы. Вместо них появятся новые, современные и безвредные для экологии предприятия.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Используя этот опыт, который сейчас есть, мы вместе с компанией «Норникель» получили санитарный документ. Мы к этому долго шли. В Мончегорске начинаем строить суперсовременный завод «Белая медь», который будет по самым современным стандартам, самый современный завод. Это победа и гигантский объём инвестиций – 140 миллиардов рублей».

Отдельное внимание на форуме уделили проблеме ликвидации накопленного экологического ущерба и систематизации единых норм и требований к собственникам потенциально опасных предприятий.