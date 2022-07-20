Мурманская область активно выходит с «Сильными идеями для нового времени»

В этом году со всей России поступило больше 20 тысяч заявок. От Мурманской области заявлено 174 идеи. Наш регион занял 22-е место в стране по активности предложений.

Глава региона Андрей Чибис в Москве принял участие в двухдневном форуме «Сильные идеи для нового времени». Губернаторы страны обменялись региональными идеями и опытом.

В этом году со всей России поступило больше 20 тысяч заявок. От Мурманской области заявлено 174 идеи. Наш регион занял 22-е место в стране по активности предложений.

Одно из них - «Мастерская «Арктического гостеприимства». Цель проекта: привлекать всех желающих найти своё место в сфере туризма и гостеприимства.

Форум «Сильные идеи для нового времени» был организован Агентством стратегических инициатив. Также среди топ-проектов: вдохновляющие лекции «Arctic talk» и молодёжные пространства «СОПКИ».

Глава Заполярья Андрей Чибис поблагодарил каждого, кто проявил инициативу и предлагает свои идеи для развития севера и всей страны.