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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.21 19:30

«Мурманская область: Арктика меняется». Этого не видит только слепой!

Глава Мурманской области Андрей Чибис в течение часа в режиме онлайн отвечал на вопросы информационного агентства «Интерфакс». Большинство вопросов, поднятых во время пресс-конференции, так или иначе затрагивались раньше, но есть в словах губернатора и действительно свежая информация.  

Название «Мурманская область: Арктика меняется» для конференции выбрано не случайно. Это не заметно для постоянных жителей, но бросается всем, кто в город приезжаешь спустя время. Мурманск уже изменился. Термины ТОР – территория опережающего развития и её резиденты, получающие в том числе налоговые преференции, интересны узкому кругу, людей, следящих за экономической повесткой. Но с другой стороны, эти резиденты - особенно крупные игроки меняют облик города. И речь не только о промышленных предприятиях, занявших западное побережье залива и часть восточного, но и о деньгах, которые они уже тратят или будут тратить на социальные проекты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы получили дополнительные доходы в бюджет, которые сейчас направляем на самые важные социальные нужды – это дороги, медицина, благоустройство и жилищное строительство».

«Столица Арктики» - территория опережающего развития растёт и ширится. Причем не только в северном, но и в южном направлении.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Это связано с проектами освоения новых месторождений, в частности, Африкандовского, которое сейчас уже в активной стадии геологоразведочных работ. Кроме того, активная работа ведётся с Арктической зоной РФ. За два месяца у нас появилось четыре новых резидента. Ещё одна точка роста для нас – развитие туризма».

Развитие туризма, совершенствование инфраструктуры гостеприимства Андрей Чибис назвал одним из главных направлений развития региона в целом. Причём закрытие границ из-за пандемии, по словам губернатора, послужило дополнительным стимулом интереса наших соотечественников к Кольскому краю.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По имеющимся оценкам, в Новый год у нас отдохнули 40 тысяч туристов. Это на 9% больше, чем в новогодние праздники 2019 года, когда о пандемии мы слышали только с экранов телевизоров как о неких проблемах в Китае».

Среди первоочередных задач областного правительства губернатор также назвал преображение областного центра. Оно включает и реализацию проекта «Новый Мурманск» – создание на месте бывшего Судоремонтного завода морского флота культурно-делового центра с набережной, строительство которого может начаться уже в 2022 году.

 

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