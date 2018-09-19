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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.18 19:30

Мурманская область готова к новому отопительному сезону

Вопросы начала нового отопительного сезона, регионального бюджета и развития Североморска стали основными на заседании в региональном правительстве.

Как прозвучало во время совещания, к зиме Мурманская область готова, а перед Минфином в условиях увеличения расходов стоит задача не потерять текущих позиций устойчивости областного бюджета.

Отапливать жилые дома в Мурманской области, по словам представителей региональной власти,  начнут уже на следующей неделе. Сейчас  к теплу  подключены детские сады, школы и больницы. Муниципалитеты отчитываются, что к новому сезону они готовы. К количеству и качеству топлива в этом году претензий быть не должно, так как закупки жёстко контролируются, котельные формируют нормативный запас. 

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, в Мурманской области теплоснабжающими организациями сформирован запас топочного мазута в объёме более 117 тысяч тонн (107% нормативного запаса) и угля – около 120 тысяч тонн (103% нормативного запаса). Основная теплоснабжающая организация Мурманской области – АО «МЭС» – планирует сформировать запас топлива до 1 октября в объёме порядка 65 тыс. тонн, что соответствует нормативному запасу. В рамках исполнения мероприятий по закупке и доставке нефтепродуктов и топлива в районы с ограниченным сроком завоза грузов за счет софинансирования из областного бюджета планируется завезти около 200 тонн в Терский район (завезено уже 89 тонн), в Ловозерский район всё необходимое топливо уже завезено.

Как и ранее, отопительный сезон начнут при устойчивом понижении среднесуточной температуры. Тем не менее, требования включить отопление от жителей региона поступают с конца августа, в квартирах холодно и такие  предложения вполне закономерны. Но тем, кто всегда исправно платить по счетам, стоит знать, что есть в Мурманске и злостные неплательщики, на которых висят долги ещё с позапрошлого года. Учитывая, что теплоэнергетика в Заполярье дотационная отрасль, такие «кредиты» сильно бьют и  по бюджету области, и по ресурсоснабжающим организациям.

- У нас сегодня задолженность 9,5 млрд рублей. Я всегда говорю, мы добросовестные партнёры и мы не нарушаем обязательств, - отметил  Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - У нас, если пять дней температура воздуха будет ниже чем +8, главы муниципалитетов подписывают распоряжение о пуске отопления. Но некоторые наши граждане не платят и месяц, и два, и три, и год, а от нас требуют тепло.

Ещё одной важной темой заседания регионального правительства стало исполнение поручений Президента РФ по сокращению дефицита бюджета и уровня госдолга. В своём докладе глава регионального Минфина Елена Дягилева сообщила, что областной бюджет устойчив. Госдолг составил 38% от налоговых и неналоговых доходов бюджета (19 млрд рублей). При этом к концу года он может вырасти за счёт увеличения расходов на оплату труда северян и сильного удорожания топлива. Пока применяемые правительством меры по оптимизации расходов позволяют эту нагрузку снизить.

Говорили на заседании и о развитии Североморска.

По словам главы Североморска, в настоящее время в экономике и социальной сфере муниципалитета сохраняется стабильная ситуация. Целевые показатели по средней заработной плате, повышение которых предусмотрено указами Президента РФ, достигаются в соответствии с утвержденными «дорожными картами». Сохраняется позитивная динамика увеличения среднемесячной номинальной заработной платы и среднедушевых доходов населения. Так, прирост среднемесячной заработной платы составил за последний год 7%, сообщил Владимир Евменьков.

С большинством  вопросов город справляется самостоятельно, но есть такие, где  без помощи региона не обойтись.

- Североморск остро нуждается в собственном физкультурно-оздоровительном комплексе, - отметил в своём докладе Владимир Евменьков, глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск. - У нас есть многолетняя нерешённая проблема - дорога на  Североморск 3. Остро стоит вопрос об обустройстве нового места для захоронений -  в новом месте, выделенном под кладбище.

 

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