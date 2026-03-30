Мурманская область готова к прохождению паводков и весеннего половодья
Артём Долгов, заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области: «Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка в 2026 году планируется привлечь силы и средства функциональных и территориальной подсистемы РСЧС Мурманской области в составе: 4841 человек, 1414 единиц техники, 7 единиц авиатехники, 64 единицы плавсредств».
В регионе завершено определение границ зон затопления и подтопления в полном объёме. Установлены зоны на территориях 10 населённых пунктов, прилегающих к 5 водным объектам. Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Комплексная проверка готовности РАСЦО Мурманской области показала, что система оповещения в целом готова к выполнению задач и обеспечивает оповещение населения.