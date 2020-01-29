Мурманская область готова к противостоянию коронавирусной инфекции

В Мурманске провели заседание санитарной противоэпидемиологической комиссии, направленное на принятие мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе.

В Мурманской области предпринимаются все меры по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Медицинские работники и лечебные учреждения полностью готовы к неблагоприятному развитию событий и примут, если все же понадобится, всех пациентов с подозрением на опасное заболевание.

Сейчас на границах усилен санитарно-карантинный контроль. В аэропорту Мурманска пассажиров проверяют при помощи бесконтактного тепловизорного оборудования, что помогает выявлять больного с повышенной температурой тела и симптомами респираторных заболеваний.

На международных автомобильных пунктах пропуска «Борисоглебск», «Лотта» и «Салла» также проводится особый досмотр граждан, прибывающих на территорию нашей области, включая туристов, следующих транзитом через территорию региона.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Оснований для волнения нет, мы готовы. У нас нет ни одного пациента с короновирусом и я призываю всех к спокойствию. На государственных границах, в пунктах пропуска, усилен санитарно-карантинный контроль. В аэропорту «Мурманск» пассажиров проверяют при помощи бесконтактного тепловизорного оборудования - это поможет выявить больного с повышенной температурой тела и симптомами респираторных заболеваний».

Лена Лукичева, руководитель Управления Роспотребнадозра по Мурманской области: «Мы выдали предписание тем, кто оказывает гостиничные услуги, где размещаются туристы из Китайской Народной Республики. На международных автомобильных пунктах пропуска «Борисоглебск», «Лотта» и «Салла» также проводится особый досмотр граждан, прибывающих на территорию региона, включая туристов, следующих транзитом через территорию области».