Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия Белоруссии для перегрузки калийных удобрений – Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области на заявление Лукашенко отреагировал в кратчайшие сроки, отметив, что Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через наш регион:

«Правительство области и крупнейшие региональные стивидорные компании в мае этого года уже проводили переговоры с Минтрансом и Таможенным комитетом Беларуси по переориентации калийных грузов в областные терминалы. Уже сейчас эти грузы готов принимать Мурманский балкерный терминал, который уже переваливает широкую линейку удобрений. Кроме того, на западном берегу появится новый терминал по обработке удобрений, «Тулома» один из резидентов ТОР «Столица Арктики».