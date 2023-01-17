Мурманская область готовится к очередному фестивалю «Териберка»

Подать заявку на участие в Арктическом фестивале «Териберка», который состоится в одноимённом посёлке на берегу Баренцева моря можно уже сейчас.

В этом июле фестиваль пройдёт в восьмой раз. Участие в событии могут принять артисты; музыканты; волонтёры; владельцы заведений общественного питания и фудтраков; туристический бизнес; производители уникальных северных товаров и сувениров; организаторы спортивных мероприятий.

Точная дата проведения фестиваля будет известна в марте. Предварительные заявки на участие принимают до 21 апреля. Регистрационную форму можно найти на сайте регионального комитета по туризму.

Организаторы сообщили, что концепция события сейчас находится в стадии формирования. Но обычно им удаётся удивить посетителей новшествами.