Мурманская область готовится к празднованию Дня работника культуры

Это событие имеет особое значение для Заполярья. Ведь сейчас сфера культуры насчитывает более двухсот тысяч специалистов.

25 марта по всей стране отмечают свой праздник работники культуры. В Мурманской области сфера искусства активно развивается. Даже глава региона отмечает, что получает положительный отклик как от северян, так и от туристов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Получаю очень позитивные отзывы от тех, кто посещает, в том числе, разных гостей, которые разные музеи видели и в нашей стране, и в мире. Все дают позитивную обратную связь, за что спасибо коллегам».

С 24 по 31 марта во всех муниципалитетах Мурманской области запланировано более 70 праздничных мероприятий. Это будут выставки, концерты, гастроли и творческие вечера, рассказала министр культуры Ольга Обухова.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Ключевым мероприятием праздничной программы станет расширенное заседание коллегии Министерства культуры Мурманской области, которое пройдёт 24 и 25 марта. Несомненно, профессиональный праздник – это не только повод отметить заслуги и достижения лучших представителей отрасли, но и возможность профессионально сообществу подвести итоги и обсудить ключевые вызовы и планы развития нашей сферы».

Ко Дню работника культуры сформирована разнообразная и содержательная программа для северян всех возрастов.