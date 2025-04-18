Марина Табейкина: ретроградный Меркурий, или О том, как внешние силы влияют на наше настроениеРЕАБИЛИТАЦИЯ АЛКОЗАВИСИМЫХ: КОГДА ОНА ВОЗМОЖНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.04.25 19:30

Мурманская область готовится к юбилею Великой Победы

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это не просто мероприятия – это мосты между прошлым и будущим, возможность каждому почувствовать и понять, через что прошёл наш народ, и как дорого досталась Победа. Торжественный митинг в Долине Славы пройдёт 3 мая».

Андрей Чибис провёл совместное заседание правительства и организационного комитета по подготовке и проведению в регионе мероприятий к 80-летию этого события.

В этом году в Заполярье отмечают несколько значимых дат: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 40-летие со дня присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой». Ключевая линия памятно-мемориальных мероприятий включает 164 события по всему региону.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это не просто мероприятия – это мосты между прошлым и будущим, возможность каждому почувствовать и понять, через что прошёл наш народ, и как дорого досталась Победа. Торжественный митинг в Долине Славы пройдёт 3 мая».

Всего в Заполярье состоится более 1000 памятных событий в течение года.

25 апреля северяне примут участие в международной акции «Диктант Победы». В этом году в регионе она развернётся на более чем 300 площадках. С начала мая по улицам Мурманска начнут курсировать семь тематических брендированных «Троллейбусов Победы» на маршрутах №№3, 4 и 6. В мае проведут фестиваль патриотической песни, а в июне к нам приедет передвижной музей «Поезд Победы».

Вахта памяти и скорби 6 мая и праздничные мероприятия 9 Мая затронут все без исключения районы Мурманска.

5 и 7 мая во время репетиций военного парада, а также непосредственно 9 Мая в центре Мурманска будут введены временные ограничения движения транспорта. Особое внимание будет уделено безопасности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хотел бы обратиться ко всем нашим жителям – быть бдительными. Мы понимаем, что массовые мероприятия, особенно «Бессмертный полк», требует повышенной бдительности. Наши правоохранительные органы и организаторы делаем всё, чтобы безопасность обеспечить. Все решения приняты. Мы очень подробно отработали, но понятно, что многое зависит от бдительности людей. Подозрительные люди, действия, предметы – прошу незамедлительно на 112 звонить и информировать».

8 мая в Североморске торжественно поднимут копию Знамени Победы на мысе Алыш, проведут митинг с зажжением Огня памяти. Затем 9 Мая состоится парад войск на Приморской площади, концерт и салют. Будут открыты для посещения «Краснознаменная подлодка «К-21», музей морской авиации в Сафоново и Североморский музейно-выставочный комплекс. Также торжественные мероприятия пройдут в Кандалакшском округе.

9 Мая вновь проведут шествие «Бессмертного полка». Принять участие в нем сможет каждый.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «9 Мая после парада мы приглашаем всех жителей принять участие в такой важной и значимой акции. Для молодёжи это является знаковым моментом, наши ребята тоже организуются. Точка сбора будет вдоль проспекта Ленина около домов №№67 и 80. Там будет возможность и увидеть парад, и продолжить шествие «полка».

Главными во время праздничных событий были и остаются ветераны, а также те, кто приравнен к этой категории: труженики тыла, граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники концлагерей, дети войны. В преддверии Дня Победы увеличен размер положенных им выплат с 15 до 80 тысяч рублей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «У нас на сегодня в регионе проживают меньше 700 ветеранов. Каждый из них до 9 мая получит эту выплату. Кроме того, мы решаем проблемы с косметическими ремонтами жилья ветеранов Великой Отечественной войны. Муниципалитеты плотно работают в этом направлении. В этом году 17 квартир ветеранов будет отремонтировано».

В Мурманской области стартовал проект «Корпоративное волонтёрство» по шефству над воинскими мемориалами. Его цель – надлежащее содержание мемориальных объектов, сохранение исторической памяти и передача культурного кода о героическом наследии последующим поколениям северян.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Региональный Минкульт является координатором проект. Мы разработали форму сотрудничества, а самое главное, разработали стандарты благоустройства захоронений, мемориальных объектов. И разработали правила по сотрудничеству с шефами. Таких объектов 367. В этом году мы уже заключили 25 соглашений, 39 – в стадии подписания».

Как сообщила профильный министр, сейчас 108 объектов ни за кем не закреплено. Часть из них расположены в труднодоступных местах, некоторые памятники нуждаются в реставрации. Оформить шефство могут предприятия, организации, учреждения культуры, образования и спорта, молодёжные и общественные организации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире01:25«Медленное ТВ-Камин».05:30«Сводные судьбы». Художественный фильм, 1-2 серия (12+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области растёт конкуренция за рабочие места-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 1,03 рубля, доллар снижается на 88 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»