Мурманская область готовится к юбилею Великой Победы

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это не просто мероприятия – это мосты между прошлым и будущим, возможность каждому почувствовать и понять, через что прошёл наш народ, и как дорого досталась Победа. Торжественный митинг в Долине Славы пройдёт 3 мая».

Андрей Чибис провёл совместное заседание правительства и организационного комитета по подготовке и проведению в регионе мероприятий к 80-летию этого события.

В этом году в Заполярье отмечают несколько значимых дат: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 40-летие со дня присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой». Ключевая линия памятно-мемориальных мероприятий включает 164 события по всему региону.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это не просто мероприятия – это мосты между прошлым и будущим, возможность каждому почувствовать и понять, через что прошёл наш народ, и как дорого досталась Победа. Торжественный митинг в Долине Славы пройдёт 3 мая».

Всего в Заполярье состоится более 1000 памятных событий в течение года.

25 апреля северяне примут участие в международной акции «Диктант Победы». В этом году в регионе она развернётся на более чем 300 площадках. С начала мая по улицам Мурманска начнут курсировать семь тематических брендированных «Троллейбусов Победы» на маршрутах №№3, 4 и 6. В мае проведут фестиваль патриотической песни, а в июне к нам приедет передвижной музей «Поезд Победы».

Вахта памяти и скорби 6 мая и праздничные мероприятия 9 Мая затронут все без исключения районы Мурманска.

5 и 7 мая во время репетиций военного парада, а также непосредственно 9 Мая в центре Мурманска будут введены временные ограничения движения транспорта. Особое внимание будет уделено безопасности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хотел бы обратиться ко всем нашим жителям – быть бдительными. Мы понимаем, что массовые мероприятия, особенно «Бессмертный полк», требует повышенной бдительности. Наши правоохранительные органы и организаторы делаем всё, чтобы безопасность обеспечить. Все решения приняты. Мы очень подробно отработали, но понятно, что многое зависит от бдительности людей. Подозрительные люди, действия, предметы – прошу незамедлительно на 112 звонить и информировать».

8 мая в Североморске торжественно поднимут копию Знамени Победы на мысе Алыш, проведут митинг с зажжением Огня памяти. Затем 9 Мая состоится парад войск на Приморской площади, концерт и салют. Будут открыты для посещения «Краснознаменная подлодка «К-21», музей морской авиации в Сафоново и Североморский музейно-выставочный комплекс. Также торжественные мероприятия пройдут в Кандалакшском округе.

9 Мая вновь проведут шествие «Бессмертного полка». Принять участие в нем сможет каждый.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «9 Мая после парада мы приглашаем всех жителей принять участие в такой важной и значимой акции. Для молодёжи это является знаковым моментом, наши ребята тоже организуются. Точка сбора будет вдоль проспекта Ленина около домов №№67 и 80. Там будет возможность и увидеть парад, и продолжить шествие «полка».

Главными во время праздничных событий были и остаются ветераны, а также те, кто приравнен к этой категории: труженики тыла, граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники концлагерей, дети войны. В преддверии Дня Победы увеличен размер положенных им выплат с 15 до 80 тысяч рублей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «У нас на сегодня в регионе проживают меньше 700 ветеранов. Каждый из них до 9 мая получит эту выплату. Кроме того, мы решаем проблемы с косметическими ремонтами жилья ветеранов Великой Отечественной войны. Муниципалитеты плотно работают в этом направлении. В этом году 17 квартир ветеранов будет отремонтировано».

В Мурманской области стартовал проект «Корпоративное волонтёрство» по шефству над воинскими мемориалами. Его цель – надлежащее содержание мемориальных объектов, сохранение исторической памяти и передача культурного кода о героическом наследии последующим поколениям северян.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Региональный Минкульт является координатором проект. Мы разработали форму сотрудничества, а самое главное, разработали стандарты благоустройства захоронений, мемориальных объектов. И разработали правила по сотрудничеству с шефами. Таких объектов 367. В этом году мы уже заключили 25 соглашений, 39 – в стадии подписания».

Как сообщила профильный министр, сейчас 108 объектов ни за кем не закреплено. Часть из них расположены в труднодоступных местах, некоторые памятники нуждаются в реставрации. Оформить шефство могут предприятия, организации, учреждения культуры, образования и спорта, молодёжные и общественные организации.