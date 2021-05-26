Мурманская область готовится отметить 83-ю годовщину со дня образования

К этому масштабному празднику приурочено много мероприятий. Среди них и краеведческий диктант.

Залы Мурманского областного краеведческого музея стремительно заполняются желающими проверить свои знания по истории и природе родного края. Среди участников диктанта как школьники и студенты, так и представители старшего поколения. Сегодня за 45 минут им предстоит ответить на 25 вопросов, но бояться не стоит, ведь это не экзамен, а лишь возможность узнать что-то новое о своей родине.

Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Действительно, это мероприятие пользуется спросом, вызывает интерес у наших посетителей, потому что каждому хочется понять, насколько он знает свой город, знания по истории, расширить кругозор, потому что, прочитав 25 вопросов, если ты что-то не знаешь, обязательно для себя откроешь что-то новое. А мы тем самым привлекаем внимание к музею, к той работе, которую мы ведем по просвещению и популяризации исторических знаний».

Не проходит и половины отведенного времени, как большинство участников покидают свои места. На лицах у многих читается интерес и небольшая озадаченность. Своими эмоциями поделилась преподаватель Мурманского колледжа искусств, со студентами она старается такие мероприятия не пропускать.

Наталья Ежова, участница диктанта: «Вопросы охватывают все стороны жизни Мурманской области – это здорово. Для того чтобы полностью ответит на них, надо иметь представление обо всем – о железной дороге, морском порте, истории, национальностях, которые тут были. Обширно, удивительно. Буквально 25 вопросов, но обширно охватывают территорию».

Участники признались, что некоторые вопросы вызвали у них трудности, но, в основном, мурманчане справились хорошо.

Дарья Отто, участница диктанта: «Самый запоминающийся вопрос был про церковь, которую сожгли и то, что она находилась в Мурманской области. Я не смогла ответить на этот вопрос.

Итоги диктанта будут подведены ближайшее время и пятеро знатоков истории нашего края, которые ответили на все вопросы верно и быстрее остальных получат призы.