Мурманская область готовится весело встретить Новый год, а управляющие компании будут отчитываться об уборке снега на своих территориях

На оперативном совещании Андрей Чибис поручил все муниципалитеты подписать с управляющими компаниями договор об отчётности по уборке территорий от снега. Глава региона также обратил внимание на сокращение дефицита кадров в медицинской сфере, поздравил северян с началом новогодней кампании.

В начале оперативного совещания Андрей Чибис поздравил северян с открытием новогодних праздников. Традиционно они начинаются с зажжения огней на ёлках во всех муниципалитетах региона.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Учреждения культуры активно вовлечены в подготовку праздничных программ новогодних событий. Мы подготовили 700 культурных мероприятий в новогодней кампании, даже более. Прогнозируемый охват свыше 170 тысяч северян разных возрастов. Среди самых ярких муниципальных событий хотелось бы отметить это акция «Фотоаппарат Дедов Морозов и Снегурочек», также арт-базар, который пройдёт в Апатитах, традиционно уже гиперборейский Новый год в Ковдоре, Литературный Ломоносовский фестиваль в Коле и Рождественские народные гулянья в Мурманске».

Поздравлений с Новым годом и самых тёплых слов от родственников и близких ждут и те, кто далеко за пределами региона выполняет самую сложную работу – защищает Родину. Так, в рамках акции «Север помогает» в Мурманской области собрано свыше 600 тонн помощи для участников СВО и мирных жителей приграничных районов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я ещё раз хочу сказать всем активистам, кто плетёт маскировочные сети, делает окопные свечи или вяжет тёплые вещи. Спасибо всем волонтёрам, небезразличным жителям, которые помогают нам доставлять, собирать эти гуманитарные грузы».

Губернатор обратил внимание руководителей муниципалитетов на вывоз мусора и уборку снега в области. Андрей Чибис поручил главам муниципалитетов подписать с управляющими компаниями соглашение о регулярных отчётах по уборке территорий.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Работа организована круглосуточно, без выходных, без праздников, в двухсменном режиме. Задействована вся техника. В период наиболее обильных снегопадов Управление дорожного хозяйство вводило, в том числе и административно-управленческий персонал для того, чтобы привести улично-дорожную сеть в надлежащее состояние».

Также Андрей Чибис обратил внимание на то, что в Мурманской области на 67% сократился дефицит врачей благодаря реализации плана «На Севере – жить». С 2019 года для больниц приобрели 163 автомобиля скорой помощи, закуплено 140 единиц тяжёлого оборудования и отремонтировали 15 поликлиник, 10 амбулаторий и 15 ФАПов.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «В рамках плана «На Севере – жить» у нас реализуется более 20 мер по улучшению кадровой ситуации, из которых складывается пакетное решение по привлечению в регион специалистов. Это, во-первых, подъёмные до три миллионов рублей за счёт суммирования региональных и федеральных выплат. На сегодня принято уже 17 земских докторов, а также три земских фельдшера, федеральные мероприятия по земству выполнены на 100».

В завершение оперативного совещания Андрей Чибис поздравил нового главу Ловозерского района Евгения Магомаева с вступлением в должность.