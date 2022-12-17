Мурманская область готовится встречать Новый год, или Николай Бондаренко - о диктатуре власти, о борьбе за умы в соцсетях и, почему богатства страны не принадлежат народу

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели. А гости нашей студии Николай Бондаренко, общественный деятель, член КПРФ, и Артур Попов, первый секретарь Мурманского обкома КПРФ, расширят картину происходящего в Мурманской области и не только.

Печенгской школе присвоили имя Героя России майора Михаила Попова, военнослужащего отдельной мотострелковой бригады Северного флота, который в настоящее время принимает участие в специальной военной операции…

В Мурманской области с 1 января повысится минимальный взнос за капитальный ремонт. Из-за пандемии и санкций значительно увеличились цены на стройматериалы, что сказалось и на стоимости ремонтных работ. Анализ поступления средств собственников показал, что без повышения взноса с 1 января 2023 года реализовать запланированные планы по обновлениям невозможно, сообщает региональный Фонд капремонта. Так, в Мурманской области для средней однокомнатной квартиры повышение составит 43,5 рубля, двухкомнатной – 64, трёхкомнатной почти 80 рублей в месяц. Напомним, в Мурманской области в нынешнем году взнос не повышался.

Мурманскую область посетил директор и совладелец турецкой компании «МКС» Мурат Енер. Он встретился с представителем компании «Арктический камень», чтобы обсудит вопросы создания на территории Мурманской области современного горно-перерабатывающего комбината полного цикла…

«Чистая Арктика» запускает проект по экспертизе водных экосистем и почвы в местах проведения арктических уборок. Старт исследованиям был дан в Мурманской области при поддержке Госкорпорации «Росатом»…

Кровавые реки возле жилого дома, или Отходы рыбопромышленной организации «Эдельвейс» в Причальном. Кто виноват в том, что территорию посёлка затопило биомассой, почему так вышло расскажем в нашем материале…

Мурманск готов к Новому году! Накануне состоялось торжественная церемония открытия главной ёлки Кольского Заполярья. Сотни мурманчан и гостей города пришли на площадь Пять Углов, чтобы увидеть, как на главной ёлке региона зажгутся тысячи огней…

В Мурманске открыли еще одну ёлку. Необычной её делает тот факт, что она сделана и украшена из отходов...

Подробнее в нашем следующем сюжете.

Нежность и жёсткость, женственность и брутальность – всё это сочетает в себе новая фотовыставка «Шёлк и рок». Её открыли в Контейнер-холле, а авторами работ стали две талантливые мурманчанки. Мимо такого события не смогли пройти наши журналисты и прямо сейчас расскажут вам все подробно…

На этой неделе во всем мире отмечали День скрипки. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась в Мурманскую областную филармонию в надежде поближе познакомится с этим музыкальным инструментом и скрипачами.