Мурманчан приглашают выбрать территории для размещения детских площадокДобрые дела прекрасных людей: воробьиный приют, отдать всю свою жизнь детям, беззаветная любовь к уродливой собаке
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.23 19:30

Мурманская область и Армения – связи укрепляются, спортивный сезон продолжается, «Точек роста» будет больше – состоялось оперативное совещание в региональном правительстве

Апрель обещает быть богатым на спортивные события, главным из которых станет закрытие Праздника Севера. А ещё в регионе появится больше «Точек роста» - центров, которые призваны привнести новые технологии обучения в маленькие отдаленные города и сельскую местность.

Об этом и многом другом говорили во время оперативного совещания в региональном правительстве.

Губернатор Андрей Чибис начал еженедельное оперативное совещание с подведением итогов работы нашей делегации в Армении. Он сообщил о новых направлениях сотрудничества, которые, подчеркнул глава, будут полезны для двух сторон.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С вице-премьером Мгером Григоряном обсудили возможность поставок удобрения из сырья, которое производятся на территории Мурманской области. Эти удобрения очень эффективны для развития сельского хозяйства и это хорошая тема для совместного развития. Кроме того, у нас активно развивается аквакультура и здесь тоже весьма перспективная точка для взаимодействия. Совместное производство кормов, а также до начала совместного производства их поставка из Армении для наших предприятий будет обеспечена».

Одним из важных направлений глава региона обозначил разработку прямого авиасообщения между Мурманской областью и Республикой Армения.

На оперативном совещании глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин рассказал, что на портале «Наш Север» стартовало рейтинговое голосование. Теперь жители Мурманска могут выбрать территории для установки детских игровых и спортивных комплексов.

Юрий Сердечкин, глава администрации горда Мурманска: «В рамках проводимой работы мы определили более 30 дворов, в которых можно установить или заменить детскую площадку, а в отдельных случаях - спортивную площадку. Часть территорий относилась к многоквартирным домам, мы уже провели межевание этих территорий для того, чтобы оперативно зайти и сделать площадку, если люди поддержат конкретный адрес».

Ещё 9 центров «Точка роста» будут открыты на базе школ сельской местности и малых городов Мурманской области в рамках нацпроекта «Образование».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Это позволило привлечь в регион 66 миллионов из федерального бюджета, а общий бюджет за три года составил проекта составил 70 миллионов рублей. Первые 29 центров цифрового и гуманитарного профиля для почти 20 тысяч детей появились у нас в 2020 году. Этот проект был реализован в 14 муниципалитетах».

В апреле в Мурманской области состоятся семь физкультурных мероприятий и 34 областных чемпионата и первенства. Важным межрегиональным событием станет первенство СЗФО по самбо, а также чемпионат и первенство СЗФО по ездовому спорту.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самым ярким спортивным мероприятием апреля станет церемония закрытия 88-го Праздника Севера, 63-го Праздника Севера учащихся, которые мы планируем провести 16 апреля с 14 часов».

Как прозвучало во время заседания, с декабря 2020 года в Мурманской области действует закон, согласно которому опекунам совершеннолетних недееспособных граждан выплачивается 17000 рублей в месяц. Наш регион в числе немногих, которые установили такие выплату. На эти цели в прошлом году было направлено более 50 млн рублей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «По состоянию на начала года в органах опеки и попечительства на учёте состоят 2206 совершеннолетних граждан. Из них подавляющее большинство - 95% - это недееспособные граждане. Остальная составляющая - не полностью дееспособные или дееспособные, которые находятся под патронажем, а также граждане безвестно отсутствующими».

Как сообщил Сергей Мякишев, по итогам прошлого года выявлено 166 граждан, которые нуждаются в установлении опеки над ними и попечительства. В сравнении с 2015 годом это цифра увеличилась в три раза.

 

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