Мурманская область и Финляндия заинтересованы в развитии совместного туризма

Представители Корпорации развития и Министерства туризма Мурманской области встретились с руководителем финского консульства в Мурманске. Финнов интересуют перспективы развития туризма в регионе. Они ищут возможности для реализации совместных проектов.

Соседствующие с Мурманской областью районы Финляндии туризм у себя развивают давно и довольно успешно. Наш регион сейчас тоже идёт по этому пути и уже готов предложить гостям варианты на любой вкус и кошелёк. Несмотря на то, что всерьёз создавать туристскую инфраструктуру в Заполярье начали совсем недавно, финны эти намерения оценили и теперь хотят сотрудничать.

Лари Пелтонен, консул Финляндии в Мурманске: «Есть интерес со стороны Лапландии в плане инвестиций. Есть разные мысли по поводу и авиасообщения, и другие моменты. Есть интерес к созданию общих туристских продуктов, которые можно было бы совмещать. Предположим, начинать поездку в Лапландии и продолжать здесь, в Мурманской области».

Нашему региону такое сотрудничество тоже интересно. Во-первых, это инвестиции. Во-вторых, возможность перенять богатый опыт соседа по созданию туристических продуктов.

Светлана Панфилова, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области: «Порядка трети резидентов Арктической зоны - это резиденты в сфере туризма и гостеприимства. И, конечно, нам, как Мурманской области, региону, в котором много перспективных направлений, интересно привлечение новых технологий в этой сфере и, конечно, передового опыта, которые, несомненно, имеют наши партнёры и соседи».

К слову, иностранные инвесторы в Мурманске уже есть. Например, ветропарк «Кольская ВЭС». Один из партнёров проекта - иностранная компания «Энель». Но вот туризм в регионе развивается пока исключительно силами местных предпринимателей. Так что финны, возможно, станут первыми иностранцами, которые по достоинству оценят туристический потенциал Кольского края.