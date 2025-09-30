Мурманская область и китайская компания «New New Shipping Line» подписали соглашение о развитии контейнерных перевозок через порт столицы Заполярья

Подписанный документ конкретизирует направления партнёрства и сосредоточен на двух основных задачах: организации регулярных контейнерных перевозок и реализации совместных проектов по развитию портовой инфраструктуры для увеличения грузооборота.

Для достижения этих целей правительство Мурманской области берёт на себя обязательства по созданию необходимых условий для бесперебойной работы грузопотоков. Кроме того, регион обеспечит комплексное сопровождение проекта во всех органах власти и ресурсоснабжающих организациях.

Со своей стороны, китайская судоходная компания подтвердила готовность обеспечить регулярные заходы своих судов в порт Мурманск и активно продвигать его возможности для морских контейнерных перевозок.