День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.25 19:30
Мурманская область и китайская компания «New New Shipping Line» подписали соглашение о развитии контейнерных перевозок через порт столицы Заполярья
Подписанный документ конкретизирует направления партнёрства и сосредоточен на двух основных задачах: организации регулярных контейнерных перевозок и реализации совместных проектов по развитию портовой инфраструктуры для увеличения грузооборота.
Для достижения этих целей правительство Мурманской области берёт на себя обязательства по созданию необходимых условий для бесперебойной работы грузопотоков. Кроме того, регион обеспечит комплексное сопровождение проекта во всех органах власти и ресурсоснабжающих организациях.
Со своей стороны, китайская судоходная компания подтвердила готовность обеспечить регулярные заходы своих судов в порт Мурманск и активно продвигать его возможности для морских контейнерных перевозок.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Число открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025 года сократилось на 15%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 28 копеек, доллар потерял почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Обращения северян – на контроле: руководители муниципалитетов и профильных ведомств отчитались губернатору об исполнении поручений-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет