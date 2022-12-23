Мурманская область и Ненецкий автономный округ до конца 2022 года получат более 489 млн рублей на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры

Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

За счёт бюджетных ассигнований в Мурманской области будет произведена установка 37 комплексов игрового и спортивного оборудования во дворах и общественных пространствах 13 городов, среди которых – Мурманск, Мончегорск, Североморск, Видяево, Полярные Зори.

Этим же распоряжением определён размер межбюджетных трансфертов, которые будут выделяться арктическим регионам на развитие социальной инфраструктуры в 2023 году. Республики Коми, Саха (Якутия) и Карелия, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий и Чукотский автономные округа получат более 2,5 млрд рублей.