Мурманская область и северяне в топе и в…

За январь губернатора Мурманской области упомянули в средствах массовой информации и социальных сетях 2919 раз. В аналогичном всероссийском рейтинге Андрей Чибис попал на 29-е место.

А вот мурманский сити-менеджер Евгений Никора, по версии компании «Медиалогия», стал первым среди глав городов Северо-Запада.

Председатель Совета депутатов областного центра Андрей Сысоев занял в данном рейтинге пятое место. Его опередили главы Вологды, Великого Новгорода и Пскова.

В какие ещё рейтинги попал наш регион по итогам 2019 года и января?

Мурманская область оказалась в ТОП-25 по миграции в России. По итогам 2018 года Мурманскую область покинули почти 4,5 тысячи человек. А на первом месте, поданным социологов, находится Омская область – за прошлый год этот крупнейший город в Сибири покинули 12 тысяч человек.

Мурманская область осталась на 10-ом месте в стране по доступности бензина.

На свою зарплату среднестатистический северянин может запастись одной тонной и 97 литрами бензина 92-й марки.

Несмотря на общественное мнение, что в Мурманской области негде работать, мы вошли в число регионов с наибольшим уровнем занятости населения, немного отстав от Москвы и Санкт-Петербурга. Почти 65% граждан имеет работу, так что мы вошли в топ-10.

По итогам января наша область попала в рейтинг регионов с самыми высокими ценами на медицинские маски. Подорожание на 354% - было вызвано ростом оптовых цен. Если до ажиотажного спроса, вызванного страхом коронавируса, аптеки покупали маски у поставщиков по 8,5 рубля, то в последнее время поставщики предлагали им товар по 42 рубля за штуку. К производителям и дистрибьюторам со стороны правительства Российской Федерации будут применены меры – вплоть до лишения лицензии.

А вот с футболом у нас не всё хорошо. Несмотря на то, что новым министром спорта стал в прошлом профессиональный футболист Денис Клебанов, согласно рейтингу «РБК», мы находимся на «дне» - Мурманская область поделила с Архангельской в рейтинге футбольности регионов последнее место. Футболом увлекается у нас всего 1% населения, нет профессиональных игроков, лицензированных тренеров, академий и манежей для занятий в холодное время года.

Неожиданно наш край вошёл в ТОП-50 регионов с дешёвым оздоровительным отдыхом, оказывается, однодневное пребывание в санатории за Полярным кругом составляет минимум 1950 рублей.

Недоумение вызвала информация, что мы на восьмом месте по числу самых дорогих загородных резиденций Северо-Запада. Самый дорогой дом с участком продаётся в Заполярье за 32,5 миллиона рублей. На первом месте рейтинга - Ленинградская область с резиденцией на берегу Финского залива стоимостью 750 млн рублей.

Мурманская область вошла в тройку лидеров по количеству разводов – пропустив вперед только Сахалинскую области и Камчатку. В прошлом году в регионе развелись 4,5 тысячи пар.