Мурманская область испытывает нехватку кадров

Об этом говорит официальная статистика.

По данным региональном Центра занятости населения на 1 июля 2026 года зафиксировано свыше 16,5 тысячи свободных рабочих мест. Для сравнения, год назад было заявлено о 8,5 тысячи вакансий. При этом число соискателей уменьшилось втрое.

Официально в регионе признаны безработными всего 1,5 тысячи человек. Наиболее высокий удельный вес безработных в численности трудоспособного населения отмечен в Терском и Ловозерском округах. Самый низкий — в ЗАТО г. Североморске и ЗАТО Александровск.

На фоне снижения безработицы в Мурманской области усиливается нехватка рабочих рук. Наибольший кадровый голод испытывают здравоохранение и образование, промышленность и общепит.