Мурманская область медленно, но уверенно освобождается от «ковидного плена»

Уже четвёртую неделю в регионе сохраняется тенденция к стабилизации эпидситуации. Благодаря этому удалось не только снять ряд ограничений, но и существенно уменьшить так называемый коронавирусный «коечный фонд».

Пока что 3-й этаж Мурманского областного центра спецпомощи (это бывший КВД) пустует, но совсем скоро он заполнится пациентами. Долгое время медкабинеты были заняты «ковидными койками», что мешало в полной мере принимать посетителей: образовывались неприятные очереди, да и за талон к врачу нужно было побороться. Теперь эта проблема решена. Записаться на приём любой желающий может уже сейчас.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «Если мы говорим про дерматовенерологию, то здесь открывается четыре кабинета для приёма врача дермавенеролога. Сюда переезжает полноценный кабинет функциональной диагностики для пациентов центра СПИД, также открываются кабинеты центра по медпрофилактике».

0