Мурманская область может стать картофельным регионом

У нас планируют выращивать до 7,5 тысячи тонн семенного картофеля в год. Такой инвестиционный проект планируется реализовывать с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одно из профильных министерств региона.

В Заполярье такое производство и в таких объёмах будет организовано впервые. Предварительной площадкой для воплощения в жизнь этого проекта выбран земельный участок в Терском районе.

Интерес именно к Мурманской области у инвестора связан с особыми фитосанитарными условиями территории, а если быть точнее - минимальными рисками переноса болезней и паразитов картофеля. Разработкой ресурсосберегающей технологии производства, то есть адаптацией сорта занимается Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Общий объём инвестиций в проект составит почти 466 миллионов рублей.