Мурманская область находится в числе регионов с высоким показателем распространения коронавирусной инфекции

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации, которое провёл сегодня Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции.

Мурманская область занимает одну из верхних строчек в списке регионов с самым стремительным распространением опасного вируса. Высокий уровень, по словам Голиковой, также в Республике Ингушетия и Республике Коми. По-прежнему больше всего случаев в Москве и Московской области. Голикова также отметила, что развитие пандемии в разных регионах отличается.