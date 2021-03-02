Мурманская область находится в пятерке лучших в стране по записи на вакцинацию в пересчете на численность населения

83 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+61), Кандалакшском районе (+5) и Мончегорске (+5).

Согласно информации регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, вакцинацию против COVID-19 прошли уже более 21 тысячи жителей Мурманской области. Прививочные бригады работают в 19 муниципалитетах. В любой из пунктов можно записаться через сайт «Госуслуги» и региональный портал записи на приём к врачу.

По словам министра здравоохранения области Дмитрия Панычева, Мурманская область всю неделю находится в пятерке лучших в стране по записи на вакцинацию в пересчете на численность населения.