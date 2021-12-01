220 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+84), Кандалакшском районе (+27) и Североморске (+27).

Мурманская область находится в тройке лидеров по темпам вакцинации от COVID-19. На прошедшей неделе темпы вакцинации в регионе увеличились с 1191 до 1417 человек в день. По состоянию на конец недели удельный темп вакцинации, то есть число вновь привитых на 100 тысяч населения, составлял 613 человек при среднероссийском показателе 432, что позволило региону войти в тройку лидеров по субъектам страны.