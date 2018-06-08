Мурманская область намерена участвовать в национальной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями

Вчерашняя «Прямая трансляция» Президента РФ Владимира Путина прошла в принципиально новом формате. Впервые со своих рабочих мест за диалогом следили все губернаторы страны. После окончания почти пятичасового эфира, Марина Ковтун заявила, что Мурманская область готовится вступить в национальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Вместе с губернатором Мурманской области за прямым эфиром непрерывно наблюдали и её заместители. Особое внимание первых лиц региона привлёк вопрос Алевтины Киселёвой. Девушка, будущий врач-онколог, в этом году заканчивает университет. Свою жизнь активный волонтёр-медик посвятила помощи больным этим страшным недугом. Выпускница как никто другой знает о проблемах региональных поликлиник и больниц.

Владимир Путин отметил, что в отличие от профилактики и лечении, скажем, сердечно-сосудистых заболеваний, в онкологии прогресс явно меньше. В 2011 году в Москве открылся научно-клинический центр детской онкогематологии. С тех пор показатель выздоровления детей вырос с 30 до 90%. И всё же национальную проблему это не решило. Во всех регионах страны не хватает диагностических центров. Президент напомнил, что на федеральном уровне разрабатывается программа, согласно которой в стране появятся новые и модернизируются уже существующие онкодиспансеры.

По завершению прямой линии Марина Ковтун заявила, что правительство Мурманской области уже готовит заявку на участие в программе, которая однозначно поможет спасти жизни многим жителям региона.

- Конечно, мы вспомнили и Дашу Старикову. К сожалению, Дашу не вернуть, но в наших силах спасти другие жизни, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Мы уделяем самое серьёзное внимание сегодня Апатитско-Кировскому региону, апатитско-кировской больнице, где завершается ремонт лечебного учреждения. Там появится отделение химеотерапии и отделение интенсивной терапии.

На эти цели из регионального бюджета в 2018 годы было выделено порядка 60 миллионов рублей. В следующем году особое внимание уделят ремонту двух этажей в больнице Кировска, где планируется создание сосудистого центра и современного приёмного отделения. В этом году в Апатиты уже 7 раз выезжали врачи областного онкодиспансера, которые провели осмотры и консультации 146 пациентов.

С 1 июля этого года в Мурманской области без поддержки федерального бюджета начнёт реализоваться программа «Арктический доктор», согласно которой врачам с пятилетним опытом работы будет предоставлена социальная поддержка в размере более двух миллионов рублей. Таким образом, правительство Мурманской области планирует привлечь в регион новых врачей и улучшить качество жизни и доступность медицины для северян.