Мурманская область наращивает силы в борьбе с COVID-19

Пока распространение коронавирусной инфекции в Мурманской области не приняло широкие масштабы, этому способствует и ряд введенных правительством региона мер. Тем не менее, власти приняли решение создать новые места для обсервации и инфекционные палаты для лечения пациентов с COVID-19, чтобы быть готовыми к самому тяжёлому сценарию развития событий. ⠀

За неделю в Верхнетуломском на базе филиала Кольской ЦРБ оборудовали новый обсерватор на 50 мест. Палаты полностью готовы принять первых постояльцев, средств дезинфекции и масок достаточно, отмечают специалисты. Так же здесь есть необходимая медицинская аппаратура, а на случай неотложной медпомощи и кислородный концентратор.

В течение двух недель в больнице им. Баяндина в Мурманске будут подготовлены ещё 209 дополнительных мест, часть из которых оборудуют аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Возможно, гостиницы Мурманска также станут базами для размещения обсерваторов для организации карантина по коронавирусу, предварительные договоренности уже достигнуты.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я вчера провёл переговоры с руководителями трёх крупных гостиниц и два из них готовы предоставить услуги обсервации для соответствующих заказчиков. Это могут быть и государственные, и корпоративные заказчики. Есть встречное движение со стороны гостиниц».