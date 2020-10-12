Мурманская область не вошла в десятку регионов России по доступности дизельного топлива для населения

Наш регион занял в рейтинге агентства РИА «Новости» 11 место. Напомним, в 2019 году область занимала 10 строчку списка.

Эксперты отмечают, что с начала 2020 года цена топлива выросла почти на 2%. Согласно исследованию, лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где за среднемесячную зарплату можно приобрести 1875 литров дизельного топлива. Следом идут Москва и Чукотский автономный округ. Замыкает список Ивановская область. При этом уровень цен на дизельное топливо там ниже среднероссийского более чем на рубль.

В нашем же регионе один литр в среднем стоит 52 рубля 79 копеек.