День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.25 19:30
Мурманская область одержала победу на IV Всероссийском конкурсе профмастерства среди сотрудников служб занятости
Кадровый центр «Работа России» из Мурманской области занял первое место в номинации «Лучшая команда по управлению клиентским опытом» и взял «серебро» за проект по эффективному найму работников в категории «Кадровые центры для кадровых решений».
Мончегорское отделение центра занятости также показало высокий результат, заняв четвёртое место.
Всего на конкурс было подано 187 заявок из 66 регионов России.
Успех нашей области подтверждает высокое качество работы кадровых служб, которые недавно прошли модернизацию и внедрили клиентоориентированные подходы.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Скоро в эфире23:30«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)01:15«Красота внутри». Художественный фильм (16+)03:20«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар вырос почти на 53 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Зима пришла: уборки дорог общего пользования и трапов начинать надо раньше-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре