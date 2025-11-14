«Арктика — 2050: будущее начинается сегодня»: опубликована деловая программа международного форумаПраздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годы
Мурманская область одержала победу на IV Всероссийском конкурсе профмастерства среди сотрудников служб занятости

Кадровый центр «Работа России» из Мурманской области занял первое место в номинации «Лучшая команда по управлению клиентским опытом» и взял «серебро» за проект по эффективному найму работников в категории «Кадровые центры для кадровых решений».

Мончегорское отделение центра занятости также показало высокий результат, заняв четвёртое место.

Всего на конкурс было подано 187 заявок из 66 регионов России.

Успех нашей области подтверждает высокое качество работы кадровых служб, которые недавно прошли модернизацию и внедрили клиентоориентированные подходы.

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
