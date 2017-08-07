Мурманская область оказалась в лидерах по количеству людей, переселившихся в Санкт-Петербург

Журналисты издания «Деловой Петербург» провели интересное исследование аккаунтов жителей Северной столицы. Исследователи, изучив 8 млн страничек в соцсети «ВКонтакте», узнали, из каких российских городов люди чаще всего переезжают в Петербург. Две первые строчки рейтинга достались москвичам и нашим землякам. Третье место - у жителей Омска.

Исследователи сделали вывод, что уроженцы Мурманской области переезжают в город на Неве чаще жителей других регионов. При этом, по их данным, миграция в основном носит трудовой характер: люди покидают провинцию и едут в большие города в поисках более высокооплачиваемой работы.