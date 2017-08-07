День за днём с «Арктик-ТВ»07.08.17 19:30
Мурманская область оказалась в лидерах по количеству людей, переселившихся в Санкт-Петербург
Журналисты издания «Деловой Петербург» провели интересное исследование аккаунтов жителей Северной столицы. Исследователи, изучив 8 млн страничек в соцсети «ВКонтакте», узнали, из каких российских городов люди чаще всего переезжают в Петербург. Две первые строчки рейтинга достались москвичам и нашим землякам. Третье место - у жителей Омска.
Исследователи сделали вывод, что уроженцы Мурманской области переезжают в город на Неве чаще жителей других регионов. При этом, по их данным, миграция в основном носит трудовой характер: люди покидают провинцию и едут в большие города в поисках более высокооплачиваемой работы.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 278 человек
-
Последние комментарии
Виталина
07.08.17 13:44
30% пенсионеров - это не есть хорошо для Мурманской области. Что старики делают в условиях Крайнего Севера? Ведь своих огородов фактически нет, гулять негде - сидят и телик смотрят?
Комментарий к новости:Каждый третий житель Мурманской области - пенсионер
Игорь
07.08.17 12:05
При 80% и более поддержке Путина населением страны вообще партийной системы не нужно. Один царь, один - народ, одна - страна. А лодырей из Думы разогнать!!!
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
KomRad
07.08.17 11:12
Политический зуд у Жирика - то за многопартийность боролся, теперь - за двухпартийность. Пусть ещё подумает, глядишь, до однопартийной системы созреет. А то он на запад кивает, а в Китае одна партия
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Скоро в эфире05:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)05:25«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)05:35«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 14 серия (16+)
-PRO ДеньгиНалегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель-PRO ВалютуКурс евро просел почти на 85 копеек, доллара - почти на 27 копеек-PRO ЭнергетикуСнежногорск отключат на ночь-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа