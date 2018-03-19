Мурманская область отличилась большим процентом явки избирателей на выборы Президента России

Воскресное утро многие мурманчане начали с заветного и волнующего события – участия в выборах нового Президента Российской Федерации. В этот день на избирательных участках можно было встретить и первых лиц города. Глава муниципального образования исполнить свой гражданский долг пришёл не один, а всей семьей. Бюллетень отец семейства доверил опустить в урну своей старшей дочери.

- В своё время я с родителями ходил точно так же на выборы, - вспоминает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Они меня учили и приучали использовать своё право, данное Конституцией. Я хочу передать этот же пример своим детям, потому что сегодня мы голосуем за будущее нашей страны. Мне не безразлично, каким оно будет дальше, так как в ней жить нашим детям.

Судя по очередям, которые выстраивались на избирательных участках, мнение главы города поддерживают многие жители. Уже к 12 часам пришло более 20% всех избирателей. Несмотря переезд в Москву, проголосовать в родном Мурманске решил и депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

- Наличие очередей на избирательных участках - одна из немногих очередей, которая радует, - признался Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - В других местах очередь не радует. А вот сегодня мы видим потрясающую активность наших земляков, горожан.

В свою очередь многие жители Мурманской области оценили хорошую организацию проведения выборов. Для мурманчан это событие стало народным праздником. Многие и не думали скрывать имя кандидата, за которого они голосовали, другие предпочли оставить это в секрете. И всё же люди солидарны в одном: исполнить свой гражданский долг – не только право, но и обязанность каждого:

- Голос отдала за Путина, секрета нет.

- Выборы провели очень организовано, активность поразительная.

- Обязательно надо голосовать и отдать голос за достойного будущего президента. Когда я вышла на эту тропинку, посмотрела на количество людей, которые идут голосовать, у меня радость появились в душе.

- Мы ветераны мы, всю жизнь голосовали, и будем голосовать.

По словам специалистов Мурманская область редко отличалась высокий явкой избирателей. Одни это связывают с холодным климатом, другие с менталитетом людей. Например, в гарнизонных городах, где живут в основном военные, голосуют активно. Но в этот раз удивили и гражданские - явка по области превысила 66%.

Лидером страны уже в четвертый раз стал Владимир Путин. Скоро президенту предстоит принять участие в инаугурации. Что же касается его соперников по предвыборной гонке, то они отстали от действующего лидера страны с огромным разрывом. С победой главу страны уже поздравили представители других стран, которые отметили невероятную популярность Путина у жителей России.