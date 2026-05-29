Мурманская область отмечает своё 88-летие

В областном драматическом театре состоялся торжественный концерт, посвящённый 88-й годовщине образования Мурманской области. Сегодня, как и много лет назад, наш регион продолжает активно развиваться, на благо жизни северян.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Важно, что каждый день рождения Мурманской области, каждый новый день рождения, - это фиксация изменений к лучшему. Наш регион развивается, наши города меняются к лучшему. И очень здорово, когда ты можешь почувствовать, что и ты, в том числе, лично внёс какую-то лепту в эти изменения. Это дорогого стоит, вот чувство своего вклада».

Во время торжественных мероприятий губернатор Андрей Чибис вручил региональные и государственные награды. Мастеров своего дела, отличившихся в работе, отметили медалями, орденами и почётными званиями. Всего глава региона передал более тридцати наград.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все наши предприятия реализуют инвестиционную программу. Новые проекты строятся. Не публично, ну, кто ездит, тот видит. Жильё строится впервые с советского времени. Мы вместе с вами благоустраиваем наши города и посёлки. И, несмотря на все сложности, делаем всё, чтобы в области становилось лучше, чтобы регион менялся к лучшему».

С приветственными словами выступили почётные гости вечера. Они отметили, что Мурманская область — стратегически важный регион, флагман развития Арктики. Главная сила нашего края — люди: сильные, трудолюбивые, преданные Северу. Благодаря их энергии регион развивается, строятся жилые дома, открываются новые точки притяжения, создаются рабочие места.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Я убеждена, что Мурманская область останется уютным домом, где чтут людей труда, где воспитывают молодёжь. И самое главное, хранят исторические ценности и приумножают традиции. С днём рождения поздравляю всех в Мурманской области, всем стабильности и развития».

Благодарственные письма вручили и активным жителям региона, которые помогают фронту и участникам специальной военной операции в госпиталях, а ещё организуют мероприятия ко Дню защиты детей.

Отдельные награды получили заслуженные работники культуры и образования.

Праздничное мероприятие завершилось концертом творческих коллективов Заполярья.