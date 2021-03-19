75 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+33), Североморске (+8) и Мончегорске (+8).

Оперативный штаб сообщил актуальную статистику по прививкам от коронавируса в регионе. Привились почти 30 тысяч жителей Кольского Заполярья. В муниципалитетах работают 26 прививочных бригад. Спрос на вакцинацию большой отмечают специалисты.

Если запись через портал «Госуслуги» или региональный портал будет недоступна, необходимо встать в лист ожидания через регистратуру поликлиники. Бывает и так, что приём переносят. Это связано с тем, что препарат поступивший в регион, медики использовали.

Мурманская область ожидает новые поставки вакцины уже в ближайшее время.