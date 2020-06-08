ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жить в период пандемии - «Брось продукты из окна» и обувь 75-го размераВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Потребительские отношения между мужчиной и женщиной, или Эгоизм через любовь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.20 19:30

Мурманская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

Тема старта второго этапа снятия ограничений стала центральной на оперативном совещании регионального правительства. Найдена альтернатива требованию двухнедельной самоизоляции по приезде в область, при этом забывать о мерах профилактики и средствах личной защиты не стоит, иначе строгие ограничения могут вернуться.

Руководство региона вводит новые послабления для граждан и организаций. Так можно законно избежать двухнедельного карантина при возвращении в регион из отпуска. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:  «Если они находились на обсервации 14-дневной непосредственно перед въездом в Мурманскую область и имеют справку из обсерватора, если сдали тест на коронавирус и он отрицательный, тогда люди могут идти, заниматься своими делами, работать. Если люди, которые прибывает на территорию Мурманской области, переболели коронавирусом и имеют соответствующий документ».

Тесты будут проводиться за счёт областного бюджета.

В области допускается работа развозной торговли, снят запрет на приём посетителей соляриев, саун и бань, с обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора.

Послабления пока не коснутся Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Кольского района и Североморска. Бассейны и купели везде остаются закрытыми.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За исключением перечисленных муниципалитетов, разрешается с сегодняшнего дня работа фитнесс-центров, спортивных объектов,  секций, но при 25% ограничении наполнения от проектной мощности и обязательном тестировании всех сотрудников на коронавирусную инфекцию».

Детские сады заработают в обычном режиме, кроме тех муниципалитетов, где пока не позволяет эпидемиологическая обстановка. А в Апатитах и Кировске с 22 июня откроются дежурные группы в дошкольных образовательных учреждениях.

Все МФЦ области до 80% увеличивают работу окон выдачи документов. При этом масочный режим в общественном транспорте и в закрытых помещениях никто не отменял.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы приняли решения о снятии ограничения по въезду и выезду в Териберку и Ура-Губу, поэтому данные муниципалитеты с сегодняшнего дня полностью открываются. Что касается Кандалакшского района, то внутри ограничения на перемещения снимаются, но ограничение на въезд в район остается».

Как  прозвучало во время заседания, ситуация с подтоплениями в разных частях региона понемногу стабилизируется. Дамба в Ленинском округе в безопасности. Уровень воды на подтопленных территориях здесь стал падать. Уровень воды в реке Кола снизился на  85 сантиметров, но ряд объектов области по-прежнему остаются на контроле.

Владимир Гусев, председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области: «Снижение уровня воды в дамбе за последнюю ночь достиг примерно 8 см. А также отмечается снижение по маякам, контроль осуществляет оперативный штаб Ленинского округа. Уровень дамбы – на 63 см, то есть вода протекает по трубам, дороге не угрожает».

Обсудили вопрос поддержки малому и среднему бизнесу, которые, к слову,  продлены в регионе. Так льготные займы уже получили 116 субъектов предпринимательства на сумму более 112 миллионов рублей, число заявок на них растёт. Бизнес начал долгосрочное планирование.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «По состоянию на 5 число у нас уже 1679 субъектов получили свыше 70 млн рублей субсидий в размере северного МРОТ. Объём большой, но мы продолжаем обрабатывать эти заявки, чтобы успеть, в связи с тем, что продлён срок выдачи субсидий».

Теплый период  - время работ по благоустройству.  В этом году упор сделан на придомовые территории.

Ольга Вовк, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «К работам по благоустройству дворовых территорий  из 27 приступили заявки от 21 муниципального образования, работы ведутся на 66 из 130 объектов. Общий объём выполнения работ на сегодня 8,4%».

Не останутся в стороне и общественные пространства. Работы развернуться  не только в областном центре, но и в других муниципалитетах, а более тридцати населенных пунктов получат новые детские и спортивные площадки. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:30«Жить». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Потребительские расходы жителей Мурманской области в январе–марте текущего года увеличились на 3,5%-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 78 копеек, доллар снизился почти на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Побочный эффект пандемии - потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в мае уменьшилось на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»-PRO Законы (18+)Скоро выборы - законопроект о возврате индексаций пенсий работающим пенсионерам внесён в Госдуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 877 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика