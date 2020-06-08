Мурманская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

Тема старта второго этапа снятия ограничений стала центральной на оперативном совещании регионального правительства. Найдена альтернатива требованию двухнедельной самоизоляции по приезде в область, при этом забывать о мерах профилактики и средствах личной защиты не стоит, иначе строгие ограничения могут вернуться.

Руководство региона вводит новые послабления для граждан и организаций. Так можно законно избежать двухнедельного карантина при возвращении в регион из отпуска.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если они находились на обсервации 14-дневной непосредственно перед въездом в Мурманскую область и имеют справку из обсерватора, если сдали тест на коронавирус и он отрицательный, тогда люди могут идти, заниматься своими делами, работать. Если люди, которые прибывает на территорию Мурманской области, переболели коронавирусом и имеют соответствующий документ».

Тесты будут проводиться за счёт областного бюджета.

В области допускается работа развозной торговли, снят запрет на приём посетителей соляриев, саун и бань, с обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора.

Послабления пока не коснутся Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Кольского района и Североморска. Бассейны и купели везде остаются закрытыми.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За исключением перечисленных муниципалитетов, разрешается с сегодняшнего дня работа фитнесс-центров, спортивных объектов, секций, но при 25% ограничении наполнения от проектной мощности и обязательном тестировании всех сотрудников на коронавирусную инфекцию».

Детские сады заработают в обычном режиме, кроме тех муниципалитетов, где пока не позволяет эпидемиологическая обстановка. А в Апатитах и Кировске с 22 июня откроются дежурные группы в дошкольных образовательных учреждениях.

Все МФЦ области до 80% увеличивают работу окон выдачи документов. При этом масочный режим в общественном транспорте и в закрытых помещениях никто не отменял.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы приняли решения о снятии ограничения по въезду и выезду в Териберку и Ура-Губу, поэтому данные муниципалитеты с сегодняшнего дня полностью открываются. Что касается Кандалакшского района, то внутри ограничения на перемещения снимаются, но ограничение на въезд в район остается».

Как прозвучало во время заседания, ситуация с подтоплениями в разных частях региона понемногу стабилизируется. Дамба в Ленинском округе в безопасности. Уровень воды на подтопленных территориях здесь стал падать. Уровень воды в реке Кола снизился на 85 сантиметров , но ряд объектов области по-прежнему остаются на контроле.

Владимир Гусев, председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области: «Снижение уровня воды в дамбе за последнюю ночь достиг примерно 8 см . А также отмечается снижение по маякам, контроль осуществляет оперативный штаб Ленинского округа. Уровень дамбы – на 63 см , то есть вода протекает по трубам, дороге не угрожает».

Обсудили вопрос поддержки малому и среднему бизнесу, которые, к слову, продлены в регионе. Так льготные займы уже получили 116 субъектов предпринимательства на сумму более 112 миллионов рублей, число заявок на них растёт. Бизнес начал долгосрочное планирование.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «По состоянию на 5 число у нас уже 1679 субъектов получили свыше 70 млн рублей субсидий в размере северного МРОТ. Объём большой, но мы продолжаем обрабатывать эти заявки, чтобы успеть, в связи с тем, что продлён срок выдачи субсидий».

Теплый период - время работ по благоустройству. В этом году упор сделан на придомовые территории.

Ольга Вовк, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «К работам по благоустройству дворовых территорий из 27 приступили заявки от 21 муниципального образования, работы ведутся на 66 из 130 объектов. Общий объём выполнения работ на сегодня 8,4%».

Не останутся в стороне и общественные пространства. Работы развернуться не только в областном центре, но и в других муниципалитетах, а более тридцати населенных пунктов получат новые детские и спортивные площадки.