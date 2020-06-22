Мурманская область перешла на очередной этап смягчения ограничений из-за коронавируса

Об этом рассказал губернатор Андрей Чибис на онлайн-брифинге. Все решения приняты правительством региона с учётом предложений Роспотребнадзора.

Теперь после приезда из других регионов в Заполярье не нужно две недели сидеть на самоизоляции дома или же проходить тест на коронавирус. Исключение составляют только вахтовики. Кроме этого жителям Апатитов и Кировска разрешили выехать за пределы агломерации, режим карантина в городах снят.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сохраняется лишь режим ограниченного въезда. Режим въезда пока в Апатитах и Кировске сохраняется. Кроме того, там открываются магазины непродовольственных товаров площадью торгового зала до 400 квадратных метров и фитнес-залы с загрузкой до 50% от той мощности, которая есть».

На тех же условиях фитнес-центры возобновляют работу в Мурманске, Мончегорске, Североморске и Кольском районе. Обязательно соблюдение норм санитарной безопасности. Несмотря на поэтапное снятие ограничений, «масочный режим» в Мурманской области сохраняется.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Соблюдение «масочного режима» – это мера не для губернатора, органов власти, Минздрава, Роспотребнадзора, это мера для нас с вами, для жителей. Потому что маска - это средство индивидуальной защиты, которая обеспечивает нам определенную безопасность».

На брифинге глава региона сообщил о снятии ограничений для предоставления целевой субсидии субъектам малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших в результате пандемии.

Также стало известно, что с 22 июня в Мурманской области отменяется обязательная самоизоляция экипажей судов для смены. А вот морякам, вернувшимся в регион после рейса из других государств, правила остаются прежними: двухнедельная самоизоляция и тестирование.