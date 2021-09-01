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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.21 19:30

Мурманская область планирует развивать водный туризм

Данной теме была посвящена рабочая встреча регионального комитета по туризму и представителей этого бизнеса с директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольгой Захаровой.

Директор Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова посетила Мурманскую область с рабочим визитом. До встречи с представителями регионального комитета по туризму эксперт побывала в Умбе, месте привлекательном для путешественников. Помимо необычной локации Терский берег славится своими людьми. 

Ольга Захарова, директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: «Когда мы отправляемся в путешествие, то мы едем за смыслами и новыми знакомствами. Мы узнали удивительных людей, познакомились с солеваром, с человеком, который делает невероятный шоколад».

Все мы знаем, что северное сияние уже стало визитной карточкой Заполярья, но теперь власти нацелены сделать туризм в Мурманской области всесезонным. Большой потенциал спрятан в сфере развития яхтенного туризма, отметил основатель крупнейшей в России яхтенной школы-сообщества Максим Пинигин.

Максим Пинигин, основатель крупнейшей в России яхтенной школы-сообщества: «У Мурманской области достаточно большая береговая линия. Природа совершенно не отличается от Норвегии, Шотландии, Фарер. Мне кажется, в условиях ковида огромное количество туристов могут поехать в Мурманскую область. Но для этого нужен чартерный флот, нужны яхты, нужна инфраструктура».

Инфраструктурные проекты северян могут получить финансовую поддержку от регионального комитета по туризму. Продолжается приём заявок на предоставление субсидий.

Подать заявку можно до 3 сентября. Подробности о конкурсе опубликованы на сайте ведомства.

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