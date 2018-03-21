Мурманская область поддерживает акцию «Час Земли»

Меняй себя, а не планету! Всемирный фонд дикой природы призывает жителей Мурманской области внести свой вклад в спасение мира. Сделать планету лучше может каждый, надо начать с себя.

«Час Земли» — международная экологическая акция, в ходе которой экологи призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак бережного отношения к будущему планеты.

Каждый год Всемирный фонд дикой природы обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем. В этом году акция пройдёт под лозунгом «Голосуй за природу!» и будет посвящена защите заповедников, развитию альтернативной энергетики, внедрению системы раздельного сбора мусора и его вторичной переработке.

- На самом деле, мурманчане - огромные молодцы и Мурманск активно участвует в акции «Час Земли», чему мы несказанно рады, - отмечает Дмитрий Рябов, пресс-секретарь Баренц-отделения WWF России.

Сегодня акция «Час Земли» - это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов. В России мероприятие проводится с 2009 года, а в прошлом году акция стала самой масштабной за всю историю: к ней присоединились 150 населенных пунктов России. Город, жители которого будут наиболее активно участвовать в акции, получит награду – статуэтку с гравировкой его названия и статус «Столицы «Часа Земли – 2018». В этом году Мурманск поборется за первое место.

- Два года назад Мурманск занял пятое место, в прошлом году мы были третьими, - напомнил Дмитрий Рябов, пресс-секретарь Баренц-отделения WWF России. - Тенденция понятна, в этом году мы рассчитываем на победу.

«Час Земли» проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. По мнению представителей власти, эта акция направлена на сохранение природных ресурсов и бережное отношение к природе.

- Ежегодно правительство Мурманской области присоединяется к этой акции, проводимой Всемирным фондом дикой природы. Акция важная и значимая и для поддержки её Министерство природных ресурсов и экологии направили в адреса предприятий, муниципальных образований Мурманской области предложение принять участие и присоединиться к этой акции, - сообщила Елена Кочкуркина, начальник управления экологии и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Крупнейшая в мире экологическая акция состоится 24 марта с 20.30 до 21.30. В это время во всем мире на час погаснет свет и подсветка ключевых архитектурных достопримечательностей. Принять участие в событии может любой желающий.