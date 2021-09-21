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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.21 19:30

Мурманская область поддерживает Всемирную неделю безопасности дорожного движения

В России проводится Всемирная неделя безопасности дорожного движения. Мурманская область также присоединяется к акции, она уже стартовала и продлится до 24 сентября. Главная цель – профилактика ДТП с участием детей.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут встречи со школьниками и напомнят им о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Также полицейские пообщаются с родителями, напомнив им о том, что именно пример взрослых оказывает самое сильное влияние. Особое внимание при беседах с детьми инспекторы будут уделять правильной езде на велосипедах, самокатах, скейтбордах, так как погода всё ещё позволяет ездить на них по дорогам города.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Мы максимально постараемся всю область охватить и приучить деток, ещё раз напомнив им о безопасности дорожного движения. Так как акция всероссийская, то мы присоединились к флешмобу «Возьми ребёнка за руку». Проведём мероприятие завтра на базе гимназии №1».

 

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