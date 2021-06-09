Мурманская область подключится к сервису «Земля для стройки»

Сервис реализуется силами Росреестра и позволит заинтересованным лицам получить круглосуточный доступ к информации об участках земли, пригодных для жилищного строительства.

Недавно губернатор Мурманской области подписал соглашение о взаимодействии между Федеральной кадастровой службой и правительством Мурманской области, что позволит работать сервису и в нашем регионе. Министерство строительства будет направлять в Росреестр сведения о земле, которые потом будут размещены на Публичной кадастровой карте. Те, кто заинтересуются приобретением земельных участков, сможет отправить заявку через сервис, после чего участок отправляется на электронный аукцион. По итогам аукциона, победитель оформит право пользования на конкретный участок.