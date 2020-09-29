Про неработающие бойлеры в домах жителей Мурманска и территорию опережающего развития, инвестиции и развитие Арктики – эти важные вопросы обсуждали участники немногочисленного заседание в правительстве региона.

Заседания регионального правительства в период пандемии больше напоминают закрытые совещания - участников можно пересчитать по пальцам одной руки, да и сидят они далеко друг от друга. Но на самом деле это не десятиминутный протокол, после которого двери для и журналистов закрывают наглухо, а вполне рядовое и важное мероприятие.

Ограниченный круг участников смущать не должен. Губернатор, а он, если все остальные будут в масках, может средства индивидуальной защиты не надевать, но строго спросит с каждого о соблюдении мер предосторожности. Или, как сегодня, даст радующее многих жителей Мурманска распоряжение.

По предварительной оценке домов, где есть претензии к бойлерам, в областном центре около 30, точное число установит комиссия. А вот о сроках их замены пока говорить рано, наверное, администрация города, объявит об этом позже, ведь проблема животрепещущая.

Мурманская область показывает стремительный рост в рейтинге по федеральной оценке эффективности деятельности губернаторов. На основе фактических параметров оценки эффективности деятельности за 2019 год, опубликованных на информационных ресурсах Росстата и согласно предварительным расчетам Минэкономразвития, Андрей Чибис в этом году может войти в топ-20 по оценке эффективности, стремительно поднявшись более чем на 30 позиций.

Такие данные сегодня в ходе заседания правительства Мурманской области озвучила министр экономического развития региона Татьяна Русскова.

«Драйверами роста в прошлом году для региона стали увеличение объёма инвестиций и числа высокопроизводительных рабочих мест, производительности труда, увеличение реальной зарплаты, а также повышение качества городской среды», – подчеркнула Татьяна Русскова.

По итогам 2019 года инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств и инфраструктурных монополий) возросли на 6 %. Общий объём инвестиций за счет всех источников финансирования достиг 171,4 млрд рублей и увеличился за год на 15 млрд рублей.