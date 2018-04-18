Мурманская область покрасовалась в Совете Федерации

Валентина Матвиенко отметила важность проведения дней субъекта в Совете Федерации и для Мурманской области, и для других регионов, которым полезно ознакомиться с опытом коллег.

В беседе губернатора с председателем Совета Федерации также приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, региональные сенаторы Игорь Чернышенко и Татьяна Кусайко. Во время встречи стороны обсудили перспективы социально-экономического развития региона.

Марина Ковтун поблагодарила Валентину Матвиенко за предоставленную возможность познакомить Совет Федерации с Арктическим регионом, рассказать о достижениях, перспективах и задачах. Губернатор напомнила, что в этом году Мурманская область будет отмечать 80-летие со дня образования.