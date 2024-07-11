Мурманская область получила второе место на премии «Маршрут построен»

Эта победа досталась нам в номинации «Автотуризм» за разработку и реализацию проекта «Маршрут для автопутешественников и караванеров: от Белого до Баренцева моря».

Маршрут был построен с учётом необходимого придорожного сервиса: удобных зон отдыха, оснащённых парковками, туалетов, кафе и заправок, что делает путешествие по маршруту максимально комфортным и безопасным для туристов.

Ознакомиться с маршрутом можно на туристическом портале Мурманской области.

В планах профильного комитета продолжение работы по улучшению инфраструктуры.