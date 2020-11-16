Мурманская область получит 42 миллиона рублей на реализацию туристических проектов

На федеральный грант по развитию туризма претендовали 4000 проектов со всей страны, победили 472. 16 из них будут реализованы в Мурманской области, сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор Андрей Чибис.

Поддержку окажут предпринимателям, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Например, субсидию получит проект создания ресторана на полуострове Средний. Один из туроператоров средства гранта направит на покупку микроавтобуса с оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.