Мурманская область получит деньги из федерального бюджета на закупку подорожавшего мазут уже в этом году

Об этом на своей странице в телеграм-канале сообщил глава региона.

Об этом глава региона договорился во время недавного рабочего визита в Москву на встрече с главой Минфина России Антоном Силуановым.

По словам Андрея Чибиса, это позволит закупить топливо до конца отопительного периода.

Напомним, выделенные средства компенсируют возросшую стоимость мазута.