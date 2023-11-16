День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.23 19:30
Мурманская область получит деньги из федерального бюджета на закупку подорожавшего мазут уже в этом году
Об этом на своей странице в телеграм-канале сообщил глава региона.
Об этом глава региона договорился во время недавного рабочего визита в Москву на встрече с главой Минфина России Антоном Силуановым.
По словам Андрея Чибиса, это позволит закупить топливо до конца отопительного периода.
Напомним, выделенные средства компенсируют возросшую стоимость мазута.
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