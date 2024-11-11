Мурманская область получит федеральную поддержку на закупку мазута – Андрей Чибис сообщил на оперативном совещании

В регионе продлевают акцию по «Витаминизации» и расширяют список участников проекта «Работа рядом». А ещё в столице Заполярья проведут форум «Голос НКО». Эти и другие темы обсуждали на оперативном совещании в правительстве Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Началось оперативное совещание с хорошей новости. Мурманская область получит 4,8 млрд рублей на закупку мазута из федерального бюджета. Председатель правительства России Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. Это особенно важно сейчас, когда стоимость топлива выросла в разы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Президент поддержал необходимость финансирования части затрат для нашей области, за что главе государства огромное спасибо. Дальше была кропотливая работа с Минфином РФ и Минстроем РФ. Результат – в виде существенной суммы поддержки, которая нам выделена. Я также хочу сказать слова благодарности президенту, председателю правительства, министру финансов России и всем коллегам из Минстроя РФ, кто был задействован в процессе. Включая наших коллег из Министерства строительства».

К проекту «Работа рядом» скоро смогут присоединиться северяне пенсионного возраста. За 4 года реализации участниками программы стали более 26 тысяч подростков и студентов, а также порядка 6 тысяч безработных граждан.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Проект «Работа рядом» популярен среди жителей Мурманской области, в частности, тех людей, которые не могут трудоустроиться по ряду причин. Однако сейчас проект охватывает только молодёжь и безработных граждан. Считаю, что его нужно расширить на лиц старшего поколения. У нас много активных северян, многие из которых уже вышли на пенсию, но должны располагать возможностью и поработать, и заработать».

Сергей Мякишев, руководитель Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Это проект, который находится в стадии постоянного изменения. Мы на протяжении реализации проекта добавляли новые категории. Как вы отметили, добавим ещё одну категорию и постараемся сделать это максимально быстро».

В Мурманске проведут второй региональный форум «Голос НКО». 14 и 15 ноября он объединит более 200 участников из 16 муниципалитетов региона. В программе - панельные дискуссии, образовательные встречи и мастер-классы. Цель форума – создать площадки диалога социально ориентированных организаций, государственных структур и бизнес-сообщества для поиска новых системных решений. Для участия необходима регистрация.

Говоря о мерах господдержки, Андрей Чибис отметил успешное взаимодействие власти и НКО в Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С 2020-го по 2024 год региональная финансовая поддержка НКО превысила 1,3 млрд рублей. Количество организаций выросло на 3,2%, а число получателей услуг – на 7%. Кроме того, организации привлекли в Мурманскую область более 152 миллионов рублей в виде грантов и субсидий».

Андрей Чибис вновь поднял тему качества уборки территорий муниципальных образований. Несмотря на погодные изменения, ответственным службам важно держать руку на пульсе, отметил глава региона. К концу недели синоптики обещают осадки и все службы должны оперативно выходить на улицы для уборки снега.

Алёна Кузнецова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Выпавший снег после сильного снегопада практически растаял. С учётом изменений температуры наружного воздуха для безопасности дорожного движения в основном внимание уделяется обработке проезжей части и пешеходных зон противогололедными материалами, организации работ по уборке-вывозу временно складированных снежных масс, которые ещё не были вывезены».

А ещё стало известно, что губернаторский проект «Витаминизация» продлевают на 2025 год. На оперативном совещании Андрей Чибис отметил, что этот проект важен для северян и, значит, его необходимо продолжать.