Мурманская область попала на карту возобновляемых источников энергии Гринпис

Российский отделение организации запустило интерактивную карту, на которой собраны действующие солнечные, ветряные, геотермальные электростанции, а также биогазовые станции и малые ГЭС. Всего в России сейчас действует около 210 таких объектов.

В Заполярье их 4. Карта показывает, в каких регионах развивается возобновляемая энергетика, также можно узнать установленную мощность каждого из объектов и год введения их в эксплуатацию.

Информация собрана на основе открытых данных.