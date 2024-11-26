Почти 60% жителей Мурманской области решили найти подработку перед Новым годомВ Мурманске стартовал конкурс «Новогодняя фантазия»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.24 19:30

Мурманская область повышает уровень экономического партнёрства между Россией и Республикой Беларусь

Для укрепления двухсторонних связей делегация правительства региона во главе с губернатором Андреем Чибисом с двухдневным визитом посетила Минск.

Во время визита в столицу Республики Беларусь делегация Мурманской области посетила промышленные предприятия города. В Минском городском технопарке глава региона с командой познакомились с производством вело- и мототехники. На территории индустриального парка «Великий камень» делегация посетила завод, занимающийся разработкой и выпуском авиационных комплексов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Когда находишься в Минске, в Республике Беларусь, то ты приехал как к родственникам не очень дальним. Теплота приёма и отношение, искренность очень ощущаются – это дорогого стоит».

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич представила делегации инновационные объекты Минска, рассказала о принципах работы, льготах для бизнеса, потенциале сотрудничества. На данный момент ряд важных решений в этом направлении уже приняты и находятся в работе. Одним из них стало соглашение о строительстве терминала для перевалки белорусских грузов в Мурманске. Объект позволит расширить экспортный потенциал как республики, так и нашего региона.

Светлана Панфилова, руководитель Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: «Самая главная задача у нас сейчас, как и у Белорусской стороны, – это строительство морского терминала в порту Мурманск. Это для нас важнейший и масштабнейший проект, поэтому здесь очень много надо усилий с каждой стороны».

Также регион продолжает активно пользоваться техническим потенциалом Беларуси. Это касается и общественного транспорта, и специализированной техники. \

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома: «Конечно же, флагманами наших взаимоотношений с Мурманском является «БЕЛАЗ». Сегодня обсуждалась тема о том, что важное событие произошло – открытие сервисного центра «БЕЛАЗ» в Мурманском регионе. Это даст ещё больший толчок поставки техники».

Туристический потенциал Заполярья и Республики Беларусь также не обошли стороной. С учётом открытия прямых рейсов стороны наметили программу по взаимодействию в этом направлении.

Светлана Панфилова, руководитель Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: «Экспорт услуг – это туризм: вы к нам и мы к вам. Здесь тоже есть потенциал. И сегодня уже поставили высокую планку – увеличить этот показатель в пять раз».

Также важную часть визита заняло обсуждение темы культурного обмена.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ещё одна важная отрасль, направление – это культура. И здесь есть уже очень серьёзные результаты: сюда приезжают, в том числе детские коллективы. Сейчас проходит фестиваль «Арктическая сцена», там уже два года подряд артисты из Республики Беларусь участвуют в этом конкурсе. Для нас это очень важно и очень знаково. И вот здесь мы тоже продолжим эту работу. Поэтому всё, что касается взаимодействия по линии молодёжи, культуры - это очень важно».

В ходе рабочего визита Андрей Чибис также побывал в Национальном детском технопарке. Развитие двустороннего сотрудничества и обмен опытом в сфере молодёжной политики – одно из важнейших направлений. Тем более, что мурманская детская образовательная площадка «Кванториум-51» вошла в топ-5 лучших в России.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета: «В области работы с молодёжью это очень важное для нас направление, потому что молодёжь должна дружить, она должна продолжать важные традиции, которые мы продолжаем от наших дедов и отцов. И создание совместных условий для проектов, как в детском технопарке, это и патриотические клубы. Это дружба между различными общественными организациями».

Также Корпорация развития Мурманской области и Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве. Документ включает информационный обмен, а также организацию деятельности, направленной на повышение инвестиционной привлекательности нашего региона и дружественной республики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Бюджет на новогодние подарки вырос на 20%, больше всех потратят москвичи-PRO Валюту (16+)Курс евро подпрыгнул на 1,62 рубля, доллар прибавил почти 1,27 рубля-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика