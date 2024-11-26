Мурманская область повышает уровень экономического партнёрства между Россией и Республикой Беларусь

Для укрепления двухсторонних связей делегация правительства региона во главе с губернатором Андреем Чибисом с двухдневным визитом посетила Минск.

Во время визита в столицу Республики Беларусь делегация Мурманской области посетила промышленные предприятия города. В Минском городском технопарке глава региона с командой познакомились с производством вело- и мототехники. На территории индустриального парка «Великий камень» делегация посетила завод, занимающийся разработкой и выпуском авиационных комплексов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Когда находишься в Минске, в Республике Беларусь, то ты приехал как к родственникам не очень дальним. Теплота приёма и отношение, искренность очень ощущаются – это дорогого стоит».

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич представила делегации инновационные объекты Минска, рассказала о принципах работы, льготах для бизнеса, потенциале сотрудничества. На данный момент ряд важных решений в этом направлении уже приняты и находятся в работе. Одним из них стало соглашение о строительстве терминала для перевалки белорусских грузов в Мурманске. Объект позволит расширить экспортный потенциал как республики, так и нашего региона.

Светлана Панфилова, руководитель Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: «Самая главная задача у нас сейчас, как и у Белорусской стороны, – это строительство морского терминала в порту Мурманск. Это для нас важнейший и масштабнейший проект, поэтому здесь очень много надо усилий с каждой стороны».

Также регион продолжает активно пользоваться техническим потенциалом Беларуси. Это касается и общественного транспорта, и специализированной техники. \

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома: «Конечно же, флагманами наших взаимоотношений с Мурманском является «БЕЛАЗ». Сегодня обсуждалась тема о том, что важное событие произошло – открытие сервисного центра «БЕЛАЗ» в Мурманском регионе. Это даст ещё больший толчок поставки техники».

Туристический потенциал Заполярья и Республики Беларусь также не обошли стороной. С учётом открытия прямых рейсов стороны наметили программу по взаимодействию в этом направлении.

Светлана Панфилова, руководитель Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: «Экспорт услуг – это туризм: вы к нам и мы к вам. Здесь тоже есть потенциал. И сегодня уже поставили высокую планку – увеличить этот показатель в пять раз».

Также важную часть визита заняло обсуждение темы культурного обмена.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ещё одна важная отрасль, направление – это культура. И здесь есть уже очень серьёзные результаты: сюда приезжают, в том числе детские коллективы. Сейчас проходит фестиваль «Арктическая сцена», там уже два года подряд артисты из Республики Беларусь участвуют в этом конкурсе. Для нас это очень важно и очень знаково. И вот здесь мы тоже продолжим эту работу. Поэтому всё, что касается взаимодействия по линии молодёжи, культуры - это очень важно».

В ходе рабочего визита Андрей Чибис также побывал в Национальном детском технопарке. Развитие двустороннего сотрудничества и обмен опытом в сфере молодёжной политики – одно из важнейших направлений. Тем более, что мурманская детская образовательная площадка «Кванториум-51» вошла в топ-5 лучших в России.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета: «В области работы с молодёжью это очень важное для нас направление, потому что молодёжь должна дружить, она должна продолжать важные традиции, которые мы продолжаем от наших дедов и отцов. И создание совместных условий для проектов, как в детском технопарке, это и патриотические клубы. Это дружба между различными общественными организациями».

Также Корпорация развития Мурманской области и Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве. Документ включает информационный обмен, а также организацию деятельности, направленной на повышение инвестиционной привлекательности нашего региона и дружественной республики.