Мурманская область представлена на международной туристической выставке MITT в Москве

Участие в ней принимает более 50 субъектов России, а также представители из 15 зарубежных стран.

Знаковое мероприятие направлено на поиск новых контактов и изучение уникальных туристических продуктов из разных уголков мира и заключения выгодных партнёрских отношений. На выставке от нашего региона работают представители комитета по туризму, Центра кластерного развития, Туристского информационного центра, Агентства развития Мончегорска, сотрудники регионального бизнеса в сфере туризма и гостеприимства.

Отмечается, что посетители регионального стенда смогут поучаствовать в розыгрыше более 100 подарков, среди которых ночь в туристическом комплексе на берегу Баренцева моря, тур на край земли – в Териберку, и другие туристические продукты, а также памятные сувениры Мурманской области.