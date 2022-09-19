Мурманская область представлена в восьми номинациях конкурса достопримечательностей «Russian Traveler Awards 2022»

В частности, в номинации «Национальное блюдо» наш регион предлагает проект «Арктическая кухня». В конкурсе «Народный промысел» - поморскую козулю. А в категории «Природный объект» - природный парк Полуострова Рыбачий и Средний.

Поддержать в голосовании Мурманскую область можно на сайте премии до 30 сентября 2022 года. Итоги голосования будут подведены в ноябре. «Russian Traveler Awards 2022» – онлайн-голосование от журнала «Russian Traveler», посвященное главным туристическим возможностям нашей страны.

Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах. Но окончательный выбор – за нашими земляками.