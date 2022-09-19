День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.22 19:30
Мурманская область представлена в восьми номинациях конкурса достопримечательностей «Russian Traveler Awards 2022»
В частности, в номинации «Национальное блюдо» наш регион предлагает проект «Арктическая кухня». В конкурсе «Народный промысел» - поморскую козулю. А в категории «Природный объект» - природный парк Полуострова Рыбачий и Средний.
Поддержать в голосовании Мурманскую область можно на сайте премии до 30 сентября 2022 года. Итоги голосования будут подведены в ноябре. «Russian Traveler Awards 2022» – онлайн-голосование от журнала «Russian Traveler», посвященное главным туристическим возможностям нашей страны.
Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах. Но окончательный выбор – за нашими земляками.
Комментарии
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
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